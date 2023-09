Dagrecept: Kruidige misobouillon met courgettenoedels

Hij is ook een heerlijke smaakmaker. In dit recept maken we een bouillon met courgetteslierten en stukjes kip of varkensvlees.

Bereiding:

Hij komt uit het boek De Flexitariër (Becht) van Jo Pratt. Zet een kleine pan op middelhoog vuur. Rooster de pinda's al omscheppend tot ze lichtbruin zijn. Laat ze op een snijplank glijden en hak ze grof. Zet apart. Breng de bouillon in een grote pan op hoog vuur aan de kook.

Voeg de misopasta, knoflook, gember en rode peper toe. Draai het vuur laag en roer tot de miso is opgelost. Voeg nu eventueel de reepjes vlees toe. Laat sudderen tot die gaar zijn. Gebruik een spiraal- of juliennesnijder om de courgettenoedels te maken. Of gebruik een dunschiller voor bredere linten. Doe de courgette samen met de lente-ui, tofoe en rijstazijn in de pan.

Laat de noedels goed warm worden en verdeel de soep dan over kommen. Bestrooi met de pinda’s en serveer.

Nodig voor 4 personen:

- 3 el ongezouten pinda's

- 1,5 liter groentebouillon

- 6 el witte misopasta

- 2 tenen knoflook (gepeld en geperst)

- 2½ cm gember (geschild en geraspt)

- 1 rode peper (dunne ringen)

- 3 courgettes

- 4 lente-uitjes (ringen)

- 150 g zijden tofoe (afgegoten, in blokjes)

- 1½ el rijstazijn

Optioneel: 150-200 g kip- of varkensreepjes