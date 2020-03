Baas in eigen huis bij kpn

Dat de providers zo lang de eigen modem buiten de deur hebben kunnen houden is te wijten aan ,,laks Nederlands handhavingsbeleid”, aldus Eric van Uden enige maanden geleden in Berlijn. Van Uden is Country Manager Nederland van het Duitse AVM dat netwerk en communicatieapparatuur levert.

Van Uden reageerde na de bekendmaking van KPN afgelopen week verheugd: ,,In Duitsland kunnen consumenten al lang hun eigen modem kiezen en ik ben blij dat dat in Nederland nu ook kan. En dan spreek ik niet als leverancier, maar voor mijzelf als pure techneut. Ik, en veel mensen met mij, verlangen al lange tijd naar vrijheid om gebruik te maken van de meest moderne technieken en mogelijkheden en die is er nu bij KPN.”

VodofoneZiggo blijft dus achter en het lijkt er niet op dat daar snel verandering in zal komen. Hans den Heijer van VodafoneZiggo: ,,Het door Ziggo geleverde modem heeft een essentiële functie in het Ziggo-netwerk. Over het geleverde modem gaat namelijk een continue stroom van informatie benodigd om het Ziggo netwerk te laten functioneren en onze diensten aan te kunnen bieden.”

Hij geeft aan dat het voor een klant wel mogelijk is om een eigen router te gebruiken. Deze kan via het netwerk op het Ziggomodem worden aangesloten, maar dat is nou juist waar KPN met de vrije modemkeus vanaf is gestapt.

Prullenbak

De oude, in mogelijkheden beperkte standaardmodem, kan dus de prullenbak in. Het zijn meestal niet de technisch meest geavanceerde apparaten, die niet alleen het huis van internet voorzien, maar ook de telefonie voor hun rekening nemen.

Tevens fungeren de modems als router en zorgen dus ook voor het wifisignaal. Dat laatste is vaak een uitdaging waardoor men noodzakelijkerwijs op zoek gaat naar extra apparaten, die bij een moderne router in mindere mate nodig zijn.

Hoewel een riskante actie in deze complexe tijd, waarin de internetverbinding thuis en het wifi cruciaal zijn, verving ik dit weekeinde mijn KPN Experia Box v10 door de FRITZ!Box 7590. Dankzij een duidelijke instructie op de KPN-site een fluitje van een cent. Glasvezel-verbinding erin, opstarten, keurig stapsgewijs de simpele handleiding volgen en klaar is Kees.

Het internet instellen is niet meer dan KPN als provider in de webinterface kiezen. Voor bellen moet je eerst je SIP-gegevens bij KPN ophalen en een wachtwoord instellen, maar heb je dat eenmaal gedaan (voordat je dat je Experia Box uitzet!) is het een kwestie van invullen en het werkt. Bellen en een fractie sneller internet via het eigen modem!

Pret

Daarna begint eigenlijk de echte pret en het gemak voor de gebruiker. De FRITZ!Box 7590 zit vol met nieuwe technologie en mogelijkheden, die in de standaardmodem met routerfunctionaliteit ontbreken. Het wifi van 7590 is bijvoorbeeld eenvoudig uit te breiden tot een mesh-netwerk. Neem bijvoorbeeld een FRITZ!Repeater 3000 en met één druk op de WPS-knop heb je snel wifi in heel je huis.

In de modem zit standaard een DECT-centrale met antwoordapparaat en een aansluiting om een harddisk te koppelen voor opslag van grote mediabestanden. Vaste telefoontoestellen kun je op de 7590 aansluiten, maar je kunt ook de mobiele telefoon gebruiken. Via de FRITZ!App Fon gedraagt je mobiel zich als een vast telefoontoestel zolang je maar op je eigen netwerk zit. Ben je er niet, dan krijg je keurig een melding op je mobiel van een gemist thuisgesprek of een voicemail.

Ook hier keuze: een DECT-telefoontoestel of mobiel om je vaste lijn op te nemen.

Het blokkeren van ongewenste nummers en doorschakelen regel je eenvoudig via de webinterface van de modem, die ook als mediaserver kan fungeren. Het telefoonboek is ook opgeslagen in de modem, zodat het op ieder aangesloten toestel beschikbaar is. Je kunt nummers toevoegen via een telefoon of de webinterface van de modem.

Handig is ook FRITZ!Fon C6 van AVM. De telefoon is gekoppeld aan de DECT-centrale in de modem en biedt high definition-telefonie met kristalheldere gesprekskwaliteit. Comforteigenschappen zoals Smarthome-toepassingen, internetradio, e-mailontvangst, babyfoon of wekker zijn ook inbegrepen en allemaal in te stellen in de modem. En wil je veilig online met je telefoon als je buiten de deur bent? Met wat geduld lukte het mij ook om via de webinterfaces een veilige vpn-verbinding naar de modem op zetten, waardoor er weer een extra apparaat thuis weg kan.

Kortom eindelijk keuze zat!

Plus

Keuzevrijheid. Modernste technologie.

Waardering

★★★★★

Prijs

FRITZ!Box 7590 € 199

FRITZ!Fon C6 € 60 per toestel