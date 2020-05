5 tips voor een lagere energierekening

Ik help je in vijf stappen op weg.

1. Wees niet bang. Ik hoor vaak dat mensen niet overstappen van energieleverancier omdat ze bang zijn zonder verwarming en elektriciteit te komen zitten. Dat is echt niet nodig; overstappen is tegenwoordig niet meer dan een administratieve handeling.

2. Pak het huidige contract erbij. Wanneer loopt dit af? Als dat nu al is, kun je meteen actie ondernemen. Duurt dit nog maximaal zes maanden? Dan kun je ook al op zoek naar een nieuwe leverancier. Je kunt namelijk al een volgend contract vastzetten met de huidige tarieven. Zit je nog langer aan je contract vast? Dan kun je een boete krijgen als je je leverancier nu verlaat. Die straf mag niet hoger zijn dan €50 per product (gas/stroom) per jaar, met een maximum van €125. Deze boete wordt in sommige gevallen overgenomen door je nieuwe leverancier. Vraag dat na.

3. Op vergelijkingswebsites kun je vergelijken op basis van je verbruik. Pak je jaarafrekening erbij nodig.

4. Vaak wordt naar het soort meter gevraagd, een enkele of dubbele. Een dubbele meter herken je omdat er op de meter (in de meterkast) twee tellers lopen. De een telt het gebruik in daltarief, de ander in piektarief.

5. Bij veel leveranciers krijg je een welkomstbonus. Die kan tot wel honderden euro’s per jaar oplopen. Hierdoor is elk jaar overstappen vaak het meest gunstig. Doe er je voordeel mee.

Renée Lamboo laat zien dat geldzaken wél leuk en boeiend kunnen zijn. Op haar site porterenee.nl geeft zij tips over sparen, besparen, beleggen, aflossen en hypotheken.