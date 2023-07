Dochter Cleopatra zorgde voor eerherstel moeder

Nazaat en naamgenoot was rond jaar nul twintig jaar koningin Mauretania

De mythische Egyptische farao Cleopatra doet 2000 jaar na haar dood nog steeds van zich spreken getuige de discussie die haar Netflix-biografie losmaakte over haar huidskleur. Veel minder bekend is haar dochter Cleopatra Selene, die twintig jaar koningin was van Mauretania.