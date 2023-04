Bonny’s handige vader maakte unieke kandelaar met parelmoer

De vader van Bonny Reijmers was meubelmaker en -tekenaar. Zijn beroep was tegelijkertijd zijn grote hobby; een mooiere combinatie kun je niet hebben. „Eigenlijk vonden we het als kinderen heel gewoon dat hij van alles kon maken. Bijna elke avond was hij in de schuur beneden bezig met zagen, vijlen en boren.”

Unieke ontwerpen

Pa Reijmers maakte een boekenkast, grote houten kandelaars, prachtige karren voor de broers van Bonny en voor haar een grote poppenwieg. „Maar er kwam nog veel meer van zijn werkbank af. Zoals dienbladen, luxe houten vensterbankjes, een houten stoof en noem maar op. Bovendien was het niet rechttoe rechtaan, maar met allemaal mooie details.”

Parelmoer

Bonny koestert vooral dit stuk, een kandelaar die ooit voor haar verjaardag is gemaakt. Ze bewaart warme herinneringen aan haar vader die soms met moeite uit zijn werkplaats was te krijgen. „De kandelaar is ingelegd met hele kleine stukjes parelmoer. Gebruik is helaas moeilijk omdat de gaten te klein voor de hedendaagse kaarsen zijn. Toen ik naar Griekenland verhuisde, ging de kandelaar mee en hij kwam ook weer mee terug naar Nederland. Nu heeft hij een mooie plek op de kast.”

Heb je ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar toen@telegraaf.nl