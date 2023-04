Tot zo laat kun je volgens deze professor gerust nog wat eten

’s Avonds laat nog wat eten zou niet goed zijn als je wat gewicht wil verliezen. Op het internet staan allerlei adviezen over het uiterste tijdstip waarop je nog wat kunt eten: 18.00 uur en 20.00 uur worden daarbij vaak geadviseerd.

Tim Spector, hoogleraar genetische epidemiologie aan King's College London, gelooft dat je gerust veel later nog iets kunt eten. Spector analyseerde namelijk de eetgewoonten van 80.000 gebruikers van de Zoe Health Study-app om te bekijken of het tijdstip van maaltijden invloed had op het gewicht.

Volgens de Telegraph gelooft Spector dat het eten van een maaltijd vóór 21.30 uur minder effect heeft op de metabolisme als vaak word gedacht.

Maar het lukt uiteraard niet iedereen om na 21.30 uur niets meer te eten. Zo is dat voor mensen die werken in de avonden en nachten vrijwel onmogelijk. In dat geval is het in ieder geval aan te raden om zo’n veertien uur na je laatste maaltijd niets te eten, zegt Spectors collega Sarah Berry, universitair hoofddocent voeding. Eet je dus om 21.30 uur, dan zou je ontbijt idealiter de volgende dag pas om 11.30 uur zijn.