Motortest: de Pursuit is indrukwekkend op alle vlakken

Net als de Roadmaster is de Pursuit een volledig uitgeruste toermotor, maar met het watergekoelde PowerPlus-blok als basis. Voor de presentatie van die Pursuit, goed voor 400 kilo schoon aan de haak, trokken de Amerikanen naar de bergwegen van Annecy in Frankrijk. Gewaagd, aangezien je eerder aan lange rechte highways denkt bij zulke slagschepen.

Hoewel het zadel amper 672 mm boven de grond zweeft, kun je maar beter zorgen dat je stabiel zit als je de motor van de zijstandaard duwt. Hopelijk heb je trouwens bij het parkeren een beetje vooruitgedacht, want de Pursuit heeft geen achteruit.

Het blok is om door een ringetje te halen. De 60° V-twin heeft geen enkele moeite om de loebas op snelheid te sleuren en te houden. Verslavend, maar als de naald richting 180 km per uur kogelt, begint het schip aardig te deinen en gooit de kapitein uit voorzorg toch een ankertje uit. De remmen hebben hun handen vol aan het bakbeest. In het betere bochtenwerk is het belangrijk om je lijnen doordacht uit te zetten.

Wil je verder vooruitkijken, dan kun je een beroep doen op het 7-inch Ride Command-scherm dat compatibel met Apple Carplay is. Beter een degelijk bestaand systeem integreren dan zelf iets ontwikkelen, moet de gedachte zijn geweest. De Ride Command-display is een touchscreen, wat tot een zeer eenvoudige bediening en selectie van drie miljoen functies leidt. Hier voer je ook je lichaamsgewicht en het bagagegewicht in zodat de veervoorspanning kan worden aangepast. De Indian Pursuit Limited is indrukwekkend in vele opzichten.

Motor

4 kl./cil., vloeistofgekoelde 60° V-twin

Cilinderinhoud

1.768cc

Max. vermogen

127 pk

Gewicht

400 kg

Prijs

€ 40.090