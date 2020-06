Recept van de dag: Oesterzwammensaus

Het is druk op mijn stoep. Of ik een reebout wil? Of ik nog opperdoezen blief? En: hier, nog wat oesterzwammen. Een beetje? Genoeg voor een klein weeshuis. Zei ik Opperdoezer Rondes? Ja, ze zijn er bijna… ik kreeg een voorproefje. En ik maak jullie er graag gek mee. Maar eerst de oesterzwammen. Ze komen van GRO, een prachtig bedrijf met visie. Ik had al eerder zwamburgers en groenteburgers van ze. Half-half met vlees. Zowaar smakelijk. De zwammen zijn geteeld op gebruikte koffie. Ik maak mezelf wijs dat ik het proef. Maar dat zal wel niet. Nou, als je dan een schaal Opperdoezer Rondes hebt, of andere lekkere aardappels, dan moet daar natuurlijk wat lekkers overheen.

Snijd de oesterzwammen in repen. Fruit de ui met de uitgeperste teentjes knoflook. Bak de oesterzwammen met de oregano vijf minuten zachtjes mee. Schep de oesterzwammen met de ui uit de pan. Doe de rest van de boter erbij, laat smelten en roer de bloem erdoor. Voeg de bouillon toe en breng aan de kook. Verdun de saus met de wijn. Laat de saus even doorkoken. Doe de oesterzwammen met de ui terug, warm even goed door. Beetje room nog? Zeker zout en peper. Serveer over de aardappels met een schaaltje in boter gebakken salieblad.

Nodig voor twee personen:

• 1 bakje oesterzwammen

• 1 ui, gesnipperd

• 2 tenen knoflook, geperst

• 35 gram bloem,

• 1 dl room

• 2 ½ dl bouillon

• 2 dl witte wijn

• 2 theel oregano