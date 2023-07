Ruiken, walsen en in het juiste glas: zo hoor je wijn (eigenlijk) te drinken

Zintuigen

„Wijn drinken en proeven betekent al je zintuigen gebruiken. Het begint al met de fles”, vertelt Barbara. „Heeft hij de juiste temperatuur of niet? Proeven bestaat voor het grootste deel uit ruiken. Als je verkouden bent, zul je niet optimaal genieten.”

Etiket

„Je kijkt daarnaast naar het etiket. De kwaliteit van het papier is een indicatie van de kwaliteit van de wijn. Al valt over de hippere etiketten weer minder zinnigs te zeggen. Maar neem Chablis, een witte wijn uit de Franse Bourgogne. Daar heb je werkelijk honderden flessen van. Daar komt dan een beetje kennis bij kijken. Je wilt vooral weten door wie de wijn precies is gemaakt: door welk wijnhuis en in welke plaats. Hoe gedetailleerder dit op het etiket staat, des te meer conclusies je kunt trekken.”

Kwaliteitseisen

Daarnaast vind je op de etiketten vaak kwaliteitsaanduidingen. In Frankrijk bijvoorbeeld de ’Appellation d’Origine Contrôlée Protegée’. Dat betekent dat de wijnproductie aan strenge eisen moet voldoen, denk aan de type druif die mag worden gebruikt. Daar kun je je echter ook niet op blindstaren. Barbara: „Dan kom je van een koude kermis thuis. Want bij elke herkomst zitten er goede en mindere wijnboeren tussen. Maar het zegt wel iets over de stijl wijn die je in je glas hebt zitten.”

Schroefdop of kurk

Een schroefdop of kurk zegt ook weinig over de kwaliteit. „Maar als je een heel oude wijn met schroefdop voor je hebt, dan is dat iets waarbij je vraagtekens mag zetten. Krachtige wijnen hebben namelijk zuurstof nodig om verder te rijpen en dat gaat toch vaak beter met een kurk. Toch word ik ook wel eens verrast.”

Over kurk gesproken. In restaurants wordt wijn dikwijls voorgeproefd nadat je een keuze hebt gemaakt. Barbara: „Die stuur je niet terug als je hem niet lekker vindt, alleen als er een fout in zit. Als er sprake van kurk is, dan is hij geïnfecteerd met een bacterie of schimmel. Dat ruik je meteen, denk aan nat karton.”

Glaswerk

Het glaswerk is eveneens van belang. „Wijnglazen hebben bewust een vorm waarbij het glas naar binnen loopt. Je ziet veel mensen bij picknicks en op bootjes uit Picardie-glazen drinken. Dat ziet er gezellig uit, maar bij een traditioneel wijnglas blijven de geuren en aroma’s erin zitten. In zo’n handig campingglaasje of stapelbaar limonadeglaasje vervliegen de geuren en aroma’s die je wijn zo mooi maken. Bovendien zijn er ook wijnglazen zonder voetje te koop, ideaal tijdens een picknick of barbecue.”

Walsen

Waarom wordt er toch altijd gewalst met het glas? Barbara: „Om zuurstof aan de wijn toe toe voegen. Dat schrikt de wijn wakker en om die bloem die in je glas zit, te laten ontluiken, waarbij die aroma’s en geuren vrijkomen. Slik de wijn daarom niet meteen door, maar probeer van die smaken te genieten.”

Niet te goedkoop

Veel mensen willen ’s zomers graag een goede borrelwijn drinken, voor in het park, op de boot of in de tuin. „Dat zijn wijnen die je zo kunt schenken en waarvan je er een aantal in de koelkast hebt liggen. Kies dan voor licht, fris en fruitig. Een pinot blanc of een goedkopere chardonnay, maar ga niet voor té goedkoop.”

„Men koopt vaak wijnen van zo’n €3. Ik kies voor wijnen vanaf €5,95, voor een borrelwijn een prima prijs. Als je twee of drie euro meer uitgeeft, zul je merken welk verschil dat maakt. Mijn lijf reageert bovendien beter op een avond met iets duurdere biologische wijnen dan wijnen van een paar euro!”