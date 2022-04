Quality time met de kinderen: veel ouders wílllen wel, maar zijn te moe

Althans, dat zegt Play-Doh, dat in in samenwerking met DirectReseach onderzoek heeft gedaan naar de speelmomenten die ouders van kinderen tussen 2 en 8 jaar hebben met hun kroost. De voornaamste conclusie: quality time is iets dat vaak onderaan het lijstje van Nederlandse ouders staat, vaker dan zij zelf willen.

Tv

20 procent van de ouders brengt maximaal twee keer per week écht tijd door met hun kind. Een klein deel heeft hier zelfs maar één keer per week tijd voor (6 procent). Op de momenten die samen worden doorgebracht, geeft 72 procent toe dat ze tegelijkertijd ook het huishouden proberen te doen en zegt 29 procent afgeleid te zijn door hun smartphone. Daarnaast is er nog een groot aantal ouders die het zo druk hebben dat ze soms niet anders kunnen dan hun kind voor de TV of iPad te parkeren, zodat ze verder kunnen met werk of het huishouden (30 procent).

Schuldgevoel

Al die dagelijkse verplichtingen houden houden ouders vooral mentaal bezig. Een derde van de ouders voelt zich schuldig over de was die zich opstapelt of het werk dat blijft liggen (33 procent) wanneer zij quality time met hun kinderen hebben. Bovendien wordt me-time ook belangrijk gevonden: 45 procent van de ouders ploft toch liever neer op de bank aan het eind van de dag, dan dat ze de energie voor het spelen weer moeten verzamelen.

Ook al lukt het ons minder vaak dan gewild, toch geeft 76 procent van de ouders aan oprecht plezier te hebben in het samen spelen. De wil is er dus wel, maar de vermoeidheid en drukte steken (te) vaak een stokje voor het spelen.

Creatief

Wat zorgt er dan vooral voor dat ouders het speelplezier zelf niet altijd als plezierig ervaren en dat 30 procent het moeilijk vindt om de aandacht erbij te houden? Het antwoord zit hem volgens het onderzoek deels in dat kinderen graag steeds opnieuw dat ene favoriete spelletje spelen. Dat vinden ouders soms repetitief (42 procent), maar voor 31 procent ligt het ook simpelweg aan creativiteitsgebrek. Meer dan de helft van de volwassenen (43 procent) geeft aan minder creatief te zijn geworden naarmate ze ouder werden.