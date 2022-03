Zonnebloemolie op? Dit kun je ook gebruiken

Arachideolie

Arachideolie ziet er ongeveer hetzelfde uit als zonnebloemolie en heeft als handige eigenschap dat het erg goed tegen verhitting kan. Dat maakt het extra geschikt om mee te frituren, al kun je er ook gewoon mayonaise mee maken.

Let op: mensen met een pinda-allergie moeten arachideolie – ook wel pinda-olie of aardnootolie genaamd – vermijden.

Koolzaadolie

In dezelfde categorie als zonnebloem- en arachideolie valt ook koolzaadolie. Goed om te weten: deze olie is de enige olie van Hollandse bodem, gemaakt van gele bloemetjes die in het hele land groeien. Ook hiermee kun je mayonaise maken, of naar hartenlust bakken, braden en frituren.

Ghee

De subtiele smaak van ghee (of geklaarde boter) doet het met name goed als ondertoon bij Indiase gerechten. Als een recept voor saag paneer, butter massala of biryani vraagt om zonnebloemolie, kun je dus met een gerust hart ook ghee inzetten.

Kokosolie

Hetzelfde geldt voor kokosolie: zet dit gerust in als alternatief voor zonnebloemolie wanneer je curry’s, rijst, soepen of sauzen voor noodles bereidt. Wil je niet dat je gerecht de smaak van kokos heeft, kies dan voor ontgeurde kokosolie. Ook frituren met kokosolie kan, maar verwarm de olie dan niet hoger dan 180 graden.

Olijfolie

Om groenten, vlees of vis te bakken kun je perfect goedkope, milde olijfolie inzetten. Dit soort olijfolie is – in tegenstelling tot de vaak duurdere extra vierge variant – geraffineerd, waardoor je de olie ook tot hogere temperatuur kunt verhitten.

Slaolie

Slaolie is vaak een mix van sojaolie en raapzaadolie, of gewoonweg pure sojaolie. Je kunt er zowel koud als warm mee aan de slag en is daarmee een handig alternatief voor zonnebloemolie.