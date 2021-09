Tips om je planten voor te bereiden op de herfst

Planten hebben in de herfst in ieder geval wat minder water nodig dan in de zomerperiode. Houd dus niet je zomerse gewoontes aan als het op je plantenverzorging aankomt. Er bestaat namelijk een kans dat je de planten dan te veel water geeft.

De meeste plantenliefhebbers zullen al regelmatig met hun vingers de aarde checken of deze nog nat is. Probeer dit nog vaker te doen wanneer er een seizoenswisseling is. Door verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid veranderen ook de behoeftes van je planten.

Nog 4 tips om je planten op de koude maanden voor te bereiden:

Breng je planten op tijd naar binnen

Het kan zijn dat je wat van je binnenplanten naar buiten had verhuisd voor de zomer. Zorg dat je ze ook weer op tijd naar binnen haalt, want het koelt weer af buiten. Verwijder wel eerst alle gevallen bladeren of stokjes die zich tussen je plant bevinden.

Let op veranderingen in licht

Houd in de gaten vanuit welke hoek het zonlicht op jouw plant valt. Het kan goed zijn dat de zon er dadelijk net iets anders op valt en dat het zich maar half in het licht bevindt. Vergeet ook niet dat het aantal uren zon gedurende de dag zal afnemen, terwijl je plant nog wel zijn dagelijks uren zonlicht nodig heeft.

Houd de juiste vochtigheid aan

In de zomer hoef je je niet zo druk te maken om de luchtvochtigheid in huis, want de meeste planten met flink wat gebladerte zijn dol op zomers weer. Maar het is misschien wel verstandig om een luchtbevochtiger te kopen wanneer de verwarming aan gaat.

Besproei de bladeren voor vocht

Koude winterlucht is een stuk droger dan warme lucht, dus besproei de bladeren van je planten ook in de herfst regelmatig! Verder kan het ook nog een idee zijn om je tropische planten naar de badkamer te verplaatsen (mits daar genoeg licht is).