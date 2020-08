Koortsvrij aan lekker koud bier

Op vliegvelden, treinstations en in bedrijven is het dankzij corona vandaag de dag aan de orde van de dag. Gelukkig voor ieders gezondheid, want met een infrarode non-contact lichaamsthermometer is constateren of je nu wel of niet koorts hebt een fluitje van een cent. Even goed mikken en je weet de temperatuur en een bijpassende smiley met schermkleur (groen, geel of rood) laat je weten of je geen, lichte of hoge koorts hebt.

Het degelijke apparaatje, dat onder meer verkrijgbaar is bij bol.com, is gefabriceerd door het Amerikaanse Homedics, dat groot is geworden is met massagestoelen en een belangrijk speler is op het terrein van het creëren van een gezonde thuisomgeving.

De bediening is eenvoudig, snel en efficiënt. Op het voorhoofd mikken, trekker overhalen en binnen drie seconden en evenzoveel piepjes weet je de temperatuur zonder dat de thermometer in aanraking is geweest met het lichaam. De laatste vijftig meetwaarden worden in het geheugen opgeslagen en zijn middels één knop simpel op te roepen.

De infrarode thermometer kan prima als screeninginstrument bij bijvoorbeeld horecagelegenheden gebruikt worden, maar zeker ook leuk voor een feestje thuis. De hilariteit bij het meten is groot, je weet zeker dat niemand koorts heeft en als je hem in de oppervlakte stand zet kun je ook nog de temperatuur van je bier meten.

Plus

Solide. Snel. Goede Nederlandse handleiding.

Waardering

★★★★★

Prijs

€ 69