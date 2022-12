Dagrecept: Erwtensoep met kip en rookworst

In Suriname eten ze ook erwtensoep, al wordt hij daar overal net even anders bereid. Sommigen voegen zoutvlees toe, anderen gebruiken rundvlees en kip is ook een optie. Sharon De Miranda deelt in haar boek Colorful food (Terra) een Hollandse variant met een vleugje Suri.

Breng de kip in een ruime pan water aan de kook, zet het vuur lager en voeg de pimentkorrels, ui, knoflook, bladselderij, limoenbladeren en bouillonblokjes toe. Haal de kip na 45 min. koken eruit en laat afkoelen. Verwijder het vel en botjes en voeg het vlees toe aan de bouillon.

Was de spliterwten in een zeef onder stromend water en voeg toe aan de pan. Laat 1 uur koken, schep het schuim er tussendoor af. Snijd de prei in dunne ringen. Schil de knolselderij en aardappels en snijd met de wortels in kleine blokjes. Snijd de overgebleven bladselderij fijn.

Voeg na 1 uur de knolselderij, aardappel, wortel en peper en zout naar smaak toe. Laat nog 30 min. koken en roer af en toe, giet er eventueel extra water bij. Snijd de rookworst grof en voeg toe aan de soep. Laat de prei nog 10 minuten mee pruttelen. Maak af met de selderij.

Nodig voor 4 personen:

- 3 kippenbouten

- 4 pimentkorrels

- 1 grote ui (gepeld)

- 1 teen knoflook (gepeld)

- 1 bosje bladselderij

- 2 limoenbladen (diepvries)

- 2 (biologische) bouillonblokjes

- 500 g spliterwten

- 2 preien, ½ knolselderij

- 2 aardappels, 2 wortels

- 1 rookworst