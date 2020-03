Lezersreis: gouden rivier door Portugese en Spaanse wijngaarden

De Queen Isabel, het mooiste hotelschip op de Douro.

Vanuit Porto laat u zich betoveren door de culturele en landschappelijke schatten, de magie en romantiek van de schilderachtige Douro-vallei. Overal tussen de glooiende groene wijnheuvels vormen wonderschone middeleeuwse en barokke kerken en kloosters behorend tot het werelderfgoed van UNESCO de rijkdom van het oude Portugese koninkrijk.

Tijdens een bezoek aan het pittoreske pelgrimsstadje Lamego, het paleis en de tuinen van Mateus en het middeleeuwse Figueira Castelo Rodrigo wordt u ondergedompeld in de grootse historie vol tradities en kleurige folklore. Het hoogtepunt van de cruise vormt de dagexcursie naar het bruisende Spaanse Salamanca.

Luxueus en prachtig ingericht

U verblijft in luxueuze en prachtig ingerichte cabines en suites van 15 m² tot maar liefst 30 m². Neem plaats op het privé veranda-balkon van uw suite of neem een duik in het zwembad en geniet van de excellente service en uitstekende keuken aan boord van hotelschip Queen Isabel.

De reissom is p.p. en gebaseerd op een 2-pers. C-cabine standaard Economy (15 m²) op het Hoofddek. Voor de overige toeslagen voor andere cabinetypes verwijzen wij u naar onze website.

Reisdatum 8 november 2020 Reissom vanaf € 1998 p.p.

Inbegrepen

• Vlucht Amsterdam – Porto v.v.

• Transfer luchthaven – hotelschip v.v.

• Volpension verzorging aan boord

• Alle excursies

• Folkloreshow en fado-avond aan boord

• Diner op wijnlandgoed incl. dranken

• Wijnproeverijen

• NL lezingen aan boord

• Bagageservice tijdens cruise

• NL/FR Cruise Director aan boord en reisleiders

• Gratis wifi aan boord

• Nederlandssprekende cruiseleader (vanaf 25 personen)

Niet inbegrepen

Zie website

Reserveren

friendshipcruises.nl of 088 – 13 07 300