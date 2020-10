Getest: het ultieme kinderbakboek (+ een recept!)

’Het minst gezonde!” Man en kinderen zijn duidelijk als ik een boek mag kiezen voor deze rubriek, die ik blijkbaar al iets te vaak als excuus heb ingezet om „eens iets anders” klaar te maken. Dus ga ik voluit voor de desserts en mogen ze het zelf doen. De zonen van 6 en 10 onthalen het Laura’s Bakery kinderbakboek dolenthousiast. ’s Avonds aan tafel staan ze er samen in te lezen als ware het een nieuwe Harry Potter.

Als ik de volgende ochtend de trap afkom, ruik ik pannenkoeken. Die geur komt niet van de buren, maar uit mijn keuken. In een mist van bloem staan mijn zonen en het logerende vriendje voor een aanrecht vol ingrediënten die ik blijkbaar al in huis had, boven de pannenkoekenpan. American pancakes, „net als die van het ontbijtbuffet op reis!” Zo zien ze er zowaar uit ook. „Alleen de baking soda vonden we niet.” Evenmin als de maatbeker voor de melk. „Dus hebben we maar een bierglas genomen waar 33 cl op stond en er iets minder in gedaan.”

De eerste pancake goten ze iets te groot uit de pollepel die ze boven de ijsschep prefereerden, maar daarmee hadden ze hun les geleerd. Op tafel verscheen een deftige stapel lekkere American pancakes. Inclusief rood fruit uit de diepvries, want ik had de verse boodschappen voor deze test dus nog niet gedaan.

Met baking soda waren ze misschien iets dikker geweest, maar wie maalt daarom als je gewoon je voeten onder de ontbijttafel mag schuiven? Net zoals het me nog weinig kon schelen dat misschien toch één laatste stapje in het recept ontbreekt; ik hoef er geen tekeningetje bij te maken wie de keuken heeft opgeruimd. Maar ik bracht een boek mee en kreeg er lekkere pancakes voor in de plaats. Dat is vijf sterren waard.

Recept: American pancakes

Nodig (voor 14 stuks)

230 g bloem, 16 g bakpoeder, 1 tl baking soda, snuf zout, 1 tl fijne kristalsuiker, 2 eieren, 30 g boter, gesmolten, 300 ml melk

Ook nodig: Beslagkom, garde, pan, boter om in te vetten, ijslepel, spatel

1. Doe bloem, bakpoeder, baking soda, zout en suiker in een kom en roer met een garde door elkaar.

2. Voeg eieren, gesmolten boter en melk toe. Klop stevig met de garde tot je de droge ingrediënten niet meer ziet.

3. Verhit de pan op middelhoog vuur en smelt er wat boter in.

4. Gebruik een ijs- of juslepel om beslag in de pan te scheppen. Per pancake is 1 lepel beslag voldoende. Als het in de pan past, kun je meerdere pancakes tegelijk bakken.

5. Als aan de bovenkant van de pancake belletjes ontstaan, kun je ze met een spatel omdraaien.

6. Als beide kanten mooi goudbruin zijn, kun je ze eruithalen.