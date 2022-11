Dagrecept: Spruitjesstamppot met gehakt (van Oma Korink)

Een kwestie van een slecht imago, terwijl ze erg voedzaam en je ze op allerlei manieren kunt gebruiken. Je leest er binnenkort meer over in VRIJ. Ook spruitjes verdienen meer liefde; al smaken ze helaas niet meer zo bitter als vroeger. Bitter is immers ’bah’ en zoet is zalig. Jammer, want een bittertje maakt een gerecht af of zelfs lekkerder. Oma Korink deinst in elk geval niet terug voor bitter, getuige haar spruitjesstamppot!

Het is een van de vele recepten uit Oma's stamp- en stoofpotjes (Becht). Van elk verkocht boek gaat één euro naar stichting Oma's Soep, die jong en oud samenbrengt om eenzaamheid te overwinnen. Breng een ruime pan water aan de kook. Kook de aardappels in 20 minuten gaar.

Voeg de laatste 10 minuten de spruitjes toe. Verhit ondertussen de olijfolie in een hapjespan op middelhoog vuur en bak het gehakt in 15 minuten rul. Breng op smaak met zeezout en zwarte peper (plus wat je lekker vindt). Giet de aardappels en spruitjes af, voeg de melk toe en stamp tot een puree. Roer het gehakt erdoor en serveer direct.

Nodig voor 4 personen:

- 500 g spruitjes

(gehalveerd)

- 1 el olijfolie

- 300 g half-om-halfgehakt

- 1 kg kruimige aardappels (geschild en in blokjes)

- 150 ml halfvolle melk

- zeezout

- versgemalen zwarte peper