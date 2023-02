Skikleding wassen: vijf tips van Zamarra

1) Skikleding is technische kleding met een ademend vermogen. Komt er vuil op, dan kan het materiaal daar niet meer ademen. Was het daarom na elke wintersport.

2) Resten wasmiddel of wasverzachter in de wasmachine kunnen de waterafstotende coating van skikleding aantasten. Maak daarom eerst de wasmachine schoon door een programma op hoge temperatuur (90 graden) zonder was te draaien. Maak ook het wasmiddelbakje en de rubberen manchet schoon.

3) Er zijn speciale impregnerende wasmiddelen die ervoor zorgen dat skikleding ademend en waterafstotend blijft. Voor donsjacks kunt u een donswasmiddel gebruiken, zo behoudt u de natuurlijke vulkracht ervan. U kunt deze middelen bij (buiten)sportwinkels kopen.

4) Was skikleding altijd binnenstebuiten en niet samen met andere (gewone) kleding. Stop de trommel niet helemaal vol. Kies een fijnwasprogramma met een maximale temperatuur van 30 of 40 graden, afhankelijk van de aanwijzingen op het etiket. Centrifugeer kort op een laag toerental.

5) Controleer of de skikleding in de wasdroger mag worden gedroogd of droog deze liggend op een droogrek of aan een kledinghanger.

Bekijk ook: Vijf tips om sportkleding te wassen