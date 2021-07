Dit kun je doen tegen bruine aanslag in de vaatwasser

Chris ten Veen: „Wij hebben de laatste tijd een bruine aanslag in onze vaatwasser en op de glazen.”

Zamarra: Maak de vaatwasser eens helemaal goed schoon. Houd het filter onder de kraan en voel dan ook in het filterhuis of daar iets klem zit (een lepeltje of glasscherf). Vervolgens met een vochtig doekje de afsluitrubbers afnemen, de sproeiarmen losschroeven en kijken of deze zijn geblokkeerd. Eventueel vuil eruit peuteren met een tandenstoker. Daarna de machine op de hoogste stand laten draaien met een vaatwasmachinereiniger. Waarschijnlijk is het probleem daarna verholpen.

