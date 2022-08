Een kattenluik verwijderen en de deur weer mooi repareren? Zo pak je dat aan

Mijn mailbox zit vol vragen. Tijd voor antwoorden!

Lezeres Cisca Hack zit met een kattenluikje in haar deur, maar zonder kat. Hoe kan zij dat luik verwijderen en de deur repareren? Cisca heeft niks aan wat ik nu ga zeggen, maar mijn tip voordat iemand een luik gaat maken, is: bewaar het stuk dat je eruit zaagt. Dan kun je dat deel altijd weer terugplaatsen.

Heb je dat niet gedaan, vul het gat dan op met multiplex of hout. Zaag een stuk met dezelfde afmeting uit, voorzie de randen van polyurethaan-lijm en plaats in het gat. Zet de boel vast met lijmklemmen totdat de lijm is uitgehard. Het voordeel van polyurethanen zoals purschuim is dat ze uitzetten tijdens droging. Hierdoor worden kiertjes en onevenredigheden met lijm gevuld zodat er een ijzersterke verbinding ontstaat. Schroeven en spijkeren is niet meer nodig.

Nu plamuren, schuren en schilderen en je ziet er niks meer van. Is je deur nou 4 centimeter dik, kies dan voor twee stukken multiplex van 18 mm op elkaar. Je krijgt dan een dikte van 3,6 cm.

Vul de resterende 2mm aan beide kanten op met een premium plamuur op epoxy-basis.

