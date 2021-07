Tiny house groeit uit tot tiny villa

Zoals de luxewoningen van het Nederlandse bedrijf Compact Housing. De compacte villa, ontworpen in samenwerking met het Amsterdamse Studio Sluijzer, telt 50 vierkante meter woonoppervlakte en is gemaakt van Siberisch larikshout.

Veranda

Ook het interieur wordt luxer: een woonkeuken(tje) met kookeiland(je), visgraatparket, badkamer met inloopdouche en een buitenveranda van 10 vierkante meter. Hun zogeheten KODA Loft Extended (45,8 vierkante meter) heeft twee zogeheten mezzanines voor slaap- of opbergruimte, te bereiken via een zwevende trap.

Daarnaast zijn er steeds meer extra opties: het zogeheten Casa Ojalá (prijs nog onbekend) van de Italiaanse architecte Beatrice Bonzanigo is met uitschuifbare muren voor binnen- en buitenkant uit te breiden, waardoor met de indeling en de oppervlakte van het minihuisje van 27 vierkante meter kan worden gespeeld. Zelfs een vrijstaand bad is mogelijk, dat kan worden geplaatst op het aanwezige dakterras, bereikbaar via een trappetje in het midden van de woning.

Ook de fabricage van de tiny houses is aan ontwikkeling onderhevig: de Tecla van de Italiaanse firma Wasp (prijs onbekend) komt volledig uit de 3D-printer. Het met lokale materialen gemaakte showmodel is te vinden vlak bij het Italiaanse Bologna. Het huisje van 60 vierkante meter komt in een paar dagen uit twee forse printers: keuken, slaap- en opbergruimte, badkamer en keuken.

De Tecla komt volledig uit de 3D-printer.

Technisch

De tiny houses, volgens de makers (uiteraard) de oplossing voor de krappe en dure woningmarkt, worden ook steeds technischer. Zo is zo’n beetje alles, van verlichting tot online deurbel, in het Kasita Tiny House (32 vierkante meter) van de gelijknamige start-up uit Texas met de stem te bedienen. Ook is er een uitschuifbare televisie zodat het geen ruimte inneemt op het moment dat hij niet wordt gebruikt. Ook handig: de blokwoningen zijn te stapelen, waardoor er met gemak een aantal woningen op beperkte ruimte kan worden geplaatst.

Tot slot neemt duurzaamheid een steeds grotere plaats in: vrijwel alle tiny houses kennen zonnepanelen, vele een geïntegreerde hemelwaterafvoer en sommige zijn zelfs geheel zelfvoorzienend. Uiteraard hangt daar ook een prijskaartje aan: de KODA Loft heeft een vanafprijs van 72.000 euro, de Tiny Villa kost 125.000 euro. Van de buitenlandse tiny houses zijn (nog) geen prijzen bekend.