Dagrecept: In vuur en vlam van deze sappige Sweet Tennessee ribs

Het barbecueën van nu kun je echt niet vergelijken met twintig, dertig jaar geleden. Ik kan me de zwartgeblakerde stukken vlees uit mijn jeugd, trots geroosterd door de mannen in mijn familie, nog goed herinneren. Inmiddels wordt echter op hoog niveau gekookt met de barbecue.

Zo deelt SVH Meesterkok Michel Hanssen, die zich hard maakt voor zoutloos, maar smaakvol eten, in zijn boek Spice Wise Too een geweldig recept voor Sweet Tennessee ribs (en barbecuesaus), waarbij je de benodigde ’Memphis Tennessee rubkruiden’ eenvoudig zelf kunt maken. De spareribs kun je bovendien voorgaren in de oven.

Verwarm deze voor op 130 graden, meng de rubkruiden met de honing en de zonnebloemolie en bestrijk de spareribs. Leg op een ingevette bakplaat en gaar 1,5 uur in de oven, bedruip hierbij de spareribs regelmatig met het bakvet. Maak daarna de barbecue goed heet en bak nog even aan beide kanten voor die lekkere bbq-strepen en -smaak. Snijd ze in handzame stukken en serveer met barbecuesaus.

Nodig voor vier personen:

- 1,5 tot 2 kg spareribs

- 2 el Memphis Tennessee rubkruiden

- 4 el honing

- 3 el zonnebloemolie

Nodig voor de rubkruiden:

- 4 delen paprikapoeder

- 2 delen mosterdzaad

(gemalen)

- 2 delen cayennepeper

- 1 deel zwarte peper

(gemalen)

- 1 deel knoflookpoeder

- 1 deel basilicum (gedroogd en gemalen)