De meest romantische steden van Europa

Premium Reizen

Mindfulness op de piste in prachtig Ischgl, zonder feestgedruis

Het ’Ibiza van de Alpen’, een wintersportbestemming waar de après-ski minstens zo belangrijk is als skiën of boarden; eens was het Oostenrijkse Ischgl het uitzinnige epicentrum van de wintersport. Maar het feestgedruis is door corona nu verstomd. Hét moment om dit prachtige gebied te (her)ontdekken....