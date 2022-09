Dagrecept: Salade met tomaat, feta en kikkererwten

Door Reza Bakhtali Kopieer naar clipboard

Ik was vorige week even in Parma om te zien hoe de tomaten worden geoogst en verwerkt tot puree en sauzen. Natuurlijk hebben we er genoten van de Italiaanse keuken: fantastische ravioli met ricotta en spinazie en uiteenlopende creaties met tomaat.