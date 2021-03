Wijn van de week: toegankelijke riesling van hoog niveau

Mijn vrouw is niet dol op riesling. Daarmee is zij geen uitzondering onder wijnliefhebbers. Je bent er gek op of je vindt het niks. Vooral met de droge versie heeft ze moeite. Maar riesling heeft vele gezichten, zelfs in de trocken-uitvoering.

De instapper van Manfred en Claudia Loch wordt vaak aangezien voor een kwaliteits-auslese. Hun piepkleine wijngaard ligt op een van de beste plekken van de hele Moezel en dát proef je. Lemon curd, ananas, papaja, klein prikje en een spoortje pétrol zorgen voor een toegankelijke riesling van hoog niveau. Zelfs mijn vrouw is om.

winterbergwijnen.nl €15,95