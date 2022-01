Groente- en fruitshot effectief tegen griep?

Gember-, kurkuma-, wortel- en tarwegrasshots: de kleine flesjes met sap zijn razend populair en bijna overal verkrijgbaar. Maar hoe effectief zijn deze (dure) sapjes bij de ondersteuning van je gezondheid?

Sportdiëtist Myrthe Rebattu legt uit: „Het gaat hierbij om geconcentreerde sapjes op basis van fruit en/of groenten. Er wordt beweerd dat deze drankjes ons immuunsysteem ondersteunen. Je lichaam zou allerlei vitamines en mineralen binnenkrijgen en soms wordt het zo gebracht dat ze fruit of groente zouden kunnen vervangen.”

Vezels en kauwen

Groente of fruit vervangen door een sapje is sowieso geen goed idee, vindt Rebattu: „Sapjes bevatten altijd minder voedingsstoffen en vezels dan verse producten, zeker als ze al langere tijd in de schappen staan. Voedingsvezels laten je darmen beter werken. Bovendien is bewezen dat (stevig) kauwen de spijsvertering bevordert en dat je zo ook sneller verzadigd raakt.”

Ⓒ 123rf

„Fruit- en groenteshots zijn niet per definitie slecht”, aldus Rebattu. „Als je dagelijks twee stuks fruit en 250 gram groente eet, zoals wordt aangeraden, is het een prima aanvulling of sporadische vervanger; als je bijvoorbeeld een keer haast hebt. Kies hierbij dan wel voor shots die volledig uit groenten bestaan, zoals spinazie of wortel. Fruitshots zijn eigenlijk een soort suikerbommetjes. Gembershotjes kunnen geen kwaad, de kans is echter klein dat ze je iets positiefs brengen, maar als je je er goed bij voelt, is dat prima.”

Fabel

Het is een fabel dat vitamineshots de griep buiten de deur houden. Rebattu: „Je kunt je voeding aanvullen met geconcentreerde sapjes, maar dat maakt je zeker niet immuun voor griep. Een gevarieerd eetpatroon met voldoende groente en fruit is effectiever. Als je toch graag een fruit/groenteshot drinkt, kun je dit het beste zelf maken of er een kiezen die zo puur mogelijk is en weinig fruitsuikers bevat.”