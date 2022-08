Dagrecept: Zomerstoof met tomaat, erwten en cashewnoten

Dit groentegerecht van Nigel Slater uit zijn boek Greenfeast (Fontaine) heeft ook wat mediterraans. Pel de knoflookteentjes en snijd ze in dunne plakjes. Schil de gember en snij in julienne. Hak de chilipeper fijn. Verhit de arachideolie in een pan, voeg de knoflook, gember en chilipeper toe en laat alles zachtjes bakken op middelhoog vuur tot de knoflook lichtgeel van kleur is. Roer de mosterdzaadjes erdoor.

Laat een minuut of twee meebakken. Hak de tomaten grof, roer ze door de specerijen en laat alles 15 minuten sudderen; roer af en toe. Halveer de uien en snijd in dikke parten. Laat ze in de olijfolie smoren tot ze glazig zijn en voeg het komijnzaad en de cashewnoten toe. Bak de uien gaar en goudbruin.

Giet de kikkererwten af, spoel ze af en roer ze door de tomatensaus. Breng voorzichtig op smaak en verdeel de hete saus over twee kommen. Schep de uien en cashewnoten erop en serveer naar smaak met fijngesneden koriander. Perfect om zo op te eten, of eventueel met brood of rijst.

Nodig voor 2 personen:

- 2 tenen knoflook (dun gesneden)

- 40 g gember (julienne)

- kleine scherpe chilipeper

- 2 el arachideolie

- 2 tl geel mosterdzaad

- 400 g tomaten

- 2 uien (dikke parten)

- 2 el olijfolie, 1 tl komijnzaad

- 50 g cashewnoten

- 400 g kikkererwten

(afgegoten, en afgespoeld)

- handvol koriander