Natuur in Nederland Het zijn net mensen: kanoeten passen eetgewoonten aan op hun karakter

Door Katina Stavrianos

Met zo’n 150.000 exemplaren is de kanoet een veel voorkomende trekvogel in ons land. Ⓒ Jan van de Kam

Brutaal en bijdehand of juist terughoudend en verlegen: kanoeten hebben net als mensen verschillende karakters. Dat zou in een tijd waarin hun leefomgeving onder druk komt te staan, een belangrijk ingrediënt kunnen zijn voor de veerkracht van de hele groep, zo stelt Selin Ersoy. Zij deed vier jaar lang onderzoek onder de kanoetenpopulatie in het Nederlandse Waddengebied.