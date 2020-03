Met deze tips gooi je minder eten weg

1. Ga, voordat je naar de supermarkt gaat, eerst de keukenkastjes eens door. Maak een lijstje met wat er allemaal nog in huis is. Probeer die producten te gebruiken in de recepten voor komende week. Dat scheelt boodschappen en het voorkomt dat de producten over de datum gaan.

2. Koop een rasp en een goed mes en snijd alles zelf. Dan hoef je voortaan nooit meer zakjes geraspte kaas of al gesneden groente te kopen. Die zijn duurder én veel minder lang houdbaar dan verse producten.

3. Afmeten is dé manier om te voorkomen dat je veel overhoudt en dus moet weggooien. Voor een volwassene reken je gemiddeld zo’n 100 gram ongekookte pasta en ongeveer 75 gram ongekookte rijst per persoon. Er zijn ook speciale lepels te koop waarmee je kunt afmeten zonder te wegen.

4. Wees creatief met wat bijna niet meer goed is. Met een banaan maak je een smoothie of bananenbrood. Overrijpe tomaten zijn heerlijk in de soep. Van oud brood maak je wentelteefjes.

5. Gebruik de restjes van het avondeten de volgende dag voor de lunch. Bak de aardappeltjes op en eet er een beetje salade bij. Doe de chili con carne van gisteren in een wrap. Een beetje zure room en kaas erop en je hebt een heerlijke lunch. Hoef je ook niet elke dag bruine boterhammen met kaas te eten.