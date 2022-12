Deze praktische tweedehands gezinsauto’s koop je voor 5000 euro

Occasionselectie

Mitsubishi Colt 2004 – 2012

Ook al oogt de kleine gezinsauto als een grijze muis, van binnen is hij hartstikke praktisch. Ruim genoeg voor vier volwassenen, 220 liter bagageruimte en allerhande handige opbergvakken. De Colt rijdt gemakkelijk. Wie grotere afstanden rijdt, kiest 1.3- of 1.5-liter. Haal je nog steeds 1 op 15 mee! Een autobedrijf in Drunen heeft een zilvergrijze 1.3 ’Incharge+’ (2008, 84.000 km) voor € 4.950.

Nissan Micra 2011 – 2016

Nissan Micra

De Micra is niet de ruimste: met vier volwassenen moet je alleen naar het lokale café willen. De Nissan heeft van de drie wel de grootste bagageruimte: 230 liter. De bediening ligt niet altijd voor de hand. Verder is de Micra wat hard geveerd. Op lange afstanden wordt het bandenrumoer vermoeiend. Met een 1.2-liter motor rijd je 1 op 16. Bij een autobedrijf in Apeldoorn staat een mooie zilvergrijze 1.2 Acenta (2011, 125.000 km).

Suzuki Swift 2005 – 2010

Het sportieve uiterlijk van de Swift zal veel kopers aanspreken. De Japanse gezinsauto heeft iets weg van een moderne Mini. Hij rijdt speels en blijft comfortabel. Vier volwassenen passen er nét in. De kofferbakinhoud stelt met 201 liter weinig voor. De 1.3-liter motor is sterk genoeg, goed voor een verbruik van 1 op 15. Wij zouden gaan kijken bij een autobedrijf in Westervoort waar voor € 4.999 een metallic blauwe 1.3 ’Exclusive’ (2008, 120.000 km) staat.

Oordeel van de Wegenwacht

Mitsubishi Colt

Mitsubishi Colt

Bij deze Colt kunnen kleine problemen de kop opsteken. Zo komt het voor dat de auto de sleutel niet herkent. De reservesleutel is een oplossing, maar als die niet bij de hand is, kan de Wegenwacht een harde reset doen. Als de draadboom onder de accu door zuur is aanbetast, wil de motor niet aanslaan. Dat kan ter plekke worden hersteld, maar laat dan meteen de accu vervangen.

Nissan Micra

Deze generatie Micra behoort tot de modellen waaraan Japanse autofabrikanten hun onberispelijke reputatie danken. Er is niet één euveltje bekend waardoor hij zijn eigenaar in de steek laat.

Suzuki Swift

Suzuki Swift

Een rammelgeluidje bij een van de voorwielen van de Swift duidt op een losgebroken ring van het ABS-systeem. De Wegenwacht kan een noodreparatie uitvoeren, maar je moet naar de garage voor een vervangend onderdeel. Bij versies met een automaat wil de sleutel soms niet uit het contactslot. Een kabel tussen dat slot en de parkeerstand van de transmissie blijkt de boosdoener.

Ons advies

Heb je jezelf een probleemloze occasion als goed voornemen gesteld, weet dan dat er in deze prijsklasse nog meer kandidaten te bedenken vallen. Maar die bieden niet het onbezorgde rijplezier van de Suzuki Swift.

Kijk op anwb.nl/auto voor meer ANWB occasiontests