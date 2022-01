’Bittertje’ witlof maakt gerecht compleet (en is ook nog goed voor je)

Witlof kun je scharen onder dezelfde categorie als die andere wintergroente: spruitjes. Hoewel het totaal verschillende groenten zijn, hebben ze dat bittertje gemeen en worden ze zodoende zowel verguisd als verheerlijkt. En dat terwijl witlof door de jaren heen juist wat van zijn bitterheid heeft verloren. Een trend die je overal in groenteland terugziet: omdat we niet zo van bitter houden, is men ’zoetere’ varianten gaan kweken en is de echt bittere witlof verdwenen.

Toch heeft de witlof het moeilijk omdat jongeren deze groente steeds minder eten. Dat gemak de mens dient, blijkt wel uit de top drie van meest gekochte groenten onder jonge mensen: tomaat, komkommer en uien...

Op zich begrijp ik dat wel: tijd is schaars. Maar dat geldt ook steeds meer voor de kennis die je nodig hebt om allerlei groenten op een smakelijke manier te bereiden. Daar komt bij dat het verhaal achter de witlof best bijzonder is.

Zuiderburen

Deze wintergroente werd in de 19e eeuw ’geboren’ bij onze zuiderburen.

De Belgische hovenier Franciscus Bresiers (1777-1844) wordt als de uitvinder gezien van witlof als groente, die ze daar overigens witloof noemen. De Fransen hebben het over endives of chicorée witloof, om de groente van andijvie te onderscheiden.

In 1850 ontdekte Bresiers per toeval dat bij de juiste combinatie van warmte, vochtigheid en duisternis op cichoreiwortels een wonderlijke krop met witte bladeren groeide die je ook nog eens kon eten. Die witte kleur wordt veroorzaakt door het ontbreken van bladgroen dat in het donker niet wordt aangemaakt. Net als bij de witte asperges.

Het duurde niet lang voordat deze nieuwe groente zijn weg vond naar Noord-Frankrijk en ons land, waar witlof nog steeds het meest wordt gegeten. Nou ja, vooralsnog het meest wordt gegeten, moet ik zeggen. Want bitter vindt men steeds minder vaak lekker. Dat is zonde, vindt chef-kok Luc Kusters van restaurant Bolenius (1 Michelinster en 1 groene ster) in Amsterdam.

„Tot eind december hadden wij nog een gerecht met witlof op de kaart staan. Het is namelijk een heel mooie groente. Bitter heeft in de volksmond iets negatiefs”, weet Kusters.

„Ik gaf een tijd geleden een lezing met professor Vincenzo Fogliano van de Universiteit van Wageningen. Hij is gepromoveerd op het aantoonbaar maken van het belang van bitters in onze voeding. Hij heeft aangetoond dat bittere gerechten tijdens de lunch ervoor zorgen dat je ’s avonds sneller verzadigd raakt. Bittere smaken zijn nuttig in ons dagelijks voedingspatroon.”

Complex

„We hebben vijf basissmaken: zoet, zuur, zout en umami zijn heel populair, maar bitter wordt vaak vergeten. We moeten dat veel positiever zien. Als er bitters in een gerecht zitten, heb je een mooier samengesteld gerecht.”

Dat klinkt logisch, nietwaar? Onze hele tong wordt immers geprikkeld. Kusters: „Zo is ook de bittere meiknol een mooie, complexe groente.”

Je moet er wel bijblijven in de keuken als je witlof gebruikt. Kusters: „Qua bereiding vergt de witlof wat meer precisie dan een aardappel of een ui. Maar als je ze in de lengte half doorsnijdt en in een koude pan met olie legt en dan verder braiseert, is het best makkelijk.” Wellicht ten overvloede: braiseren betekent eerst aanbraden en vervolgens nét onder het kookpunt gaar laten worden. „Je krijgt dan dat bitterzoete: vreselijk lekker.”

Het regent online tips over hoe je witlof minder bitter krijgt. „Ik vind dat we juist weer terug moeten naar de witlof van twintig jaar geleden. Die was mooi bitter en gelukkig zijn er nog wat rassen beschikbaar. Men heeft trouwens vaak de neiging om bitter met een hoop zoet te compenseren. Terwijl zout een veel mooiere tegenhanger is.”

„We moeten het gewoon weer positief gaan benaderen. Als restaurants daarnaast het voortouw nemen door mooie gerechten van witlof te maken, dan komt het helemaal goed.”