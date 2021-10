Huis kopen in de Italiaanse regio Abruzzo? Dat kost je 1 euro

Pratola Peligna, in de regio Abruzzo, kampt met veel leegstand. Zo’n 630 panden zijn momenteel niet bewoond. Om nieuwe bewoners naar de plaats te trekken, worden daarom huizen voor bijna niets verkocht. De stad hoopt in ieder geval 250 woningen voor een euro te kunnen verkopen.

Geïnteresseerden die hun slag willen slaan, moeten er wel rekening mee houden dat het gaat om kluswoningen. Hoewel de panden slechts een euro kosten, moeten de nieuwe eigenaren wel flink de handen uit de mouwen steken.

Het is namelijk de bedoeling dat de kopers binnen zes maanden na het tekenen van het koopcontract een renovatieplan indienen bij de gemeente. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete van 10.000 euro. De gemeente hoopt zo dat een groot deel van de woningen over drie jaar is opgeknapt.

Schilderachtig

Pratola Peligna is gelegen in de Peligna-vallei van de Apennijnen. Het gebied staat bekend om prachtige skigebieden, schilderachtige uitzichten en kronkelende doorgangen tussen pastelkleurige huizen. Het ligt bovendien in de buurt van verschillende natuurparken zoals Nationaal Park Majella, Regionaal Natuurpark Sirente-Velino en het Nationaal Park van Abruzzo.

