Voedselbos de nieuwe rage

Voedselbos is de rage op het moment. Daarover zijn prachtige reportages te zien. Als je die jubelzangen leest, geloof je bijna dat in ieder geval Noord- Frankrijk al één groot voedselbos is. In de droogte van afgelopen jaar lieten drone-opnames een stukje sappig groen zien midden tussen de verdroogde monocultuur, in de Flevopolder, dacht ik.