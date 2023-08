Even het hoofd leegmaken? Ga net als Einstein zeilen op de Kagerplassen!

In je eentje een zeilboot optuigen is tijdrovend en frustrerend. Lijnen blijven haken of raken verstrikt, schoten zitten altijd in de knoop en als je niet uitkijkt, klapt de zware mast weer naar beneden voordat je hem hebt vastgezet. Terwijl je de laatste tuigage in orde brengt, klapperen de zeilen oorverdovend in de wind.

Na al het onhandige gerommel voelt het als een bevrijding om eindelijk de boot zeilklaar van de steiger af te duwen. Even dobbert die op zoek naar richting, dan bolt de wind de zeilen op, lijnen spannen aan en krijgt alle tuigage opeens een functie. Het gesis van je kielzog zwelt aan en je voelt hoe de eerste vlaag je boot doet overhellen. Snel ga je aan de hoge kant zitten, met de schoten van het grootzeil en de fok in je hand om kleine correcties te maken. Je bent op weg en ’t Joppe, de eerste plas van dit gebied, ligt voor je.

Stuntel

Mocht het gebeuren dat je de giek tegen je kop krijgt of je zeilboot tegen de basaltblokken langs de oever bonkt, bedenk dan dat de grote Albert Einstein ook bekendstond als een stuntel op het water. Het was op de Kagerplassen dat de wereldberoemde natuurkundige regelmatig in een zeilboot moet zijn gestapt. Meer dan een eeuw geleden kreeg hij een aanstelling op de Universiteit van Leiden, hij was toen al een fanatiek zeiler, het kan bijna niet anders.

Of hij er slecht in was of gewoon roekeloos, daarover lopen de meningen uiteen. Feit is dat de bedenker van de relativiteitstheorie ervan hield om risico’s te nemen. Hij knalde volgens de verhalen soms tegen andere boten aan of liet zijn eigen boot aan de grond varen. Einstein was bovendien geen ster in oriëntatie en dat zal op het Meer van Zürich minder een probleem zijn geweest dan op de onoverzichtelijke Kagerplassen. Bovendien kon hij niet zwemmen maar weigerde hij een zwemvest te dragen.

Verder gedroeg hij zich zoals je van een excentrieke geleerde verwacht. De dochter van zijn hospita, Suzanne Markwalder, schreef dat Einstein onmiddellijk aantekeningen in zijn notitieblok begon te maken als de wind wegviel. „Maar zodra er weer een zuchtje wind was, was hij klaar om te gaan zeilen.”

Op de Kagerplassen waait het bijna altijd wel, zo dicht bij zee. Je zit niet snel in de luwte. Het verschil met Zwitserland is ook dat de waterlijn op veel plekken hoger dan het omliggende land ligt in plaats van andersom. Je passeert veel oude molens, gebouwd om de polders droog te malen.

„Hier zeilen is veel spannender dan op groot, open water”, zegt Gert-Jan uit Den Haag, eigenaar van een kunststof Polyvalk. „Je moet echt opletten, anders verdwaal je omdat je niet meer weet langs welk eiland je eigenlijk vaart. Ik ben weleens aan het zeilen geweest in de volle overtuiging dat ik naar huis ging, maar toen kwam ik erachter dat de windrichting niet klopte.”

Oriëntatiepunten

„Geen idee meer waar ik was, hoewel ik hier al twintig jaar kom. Ik moest Google Maps erbij pakken, ik kon het niet construeren. Je hebt ook niet zoveel oriëntatiepunten aan de horizon. Gelukkig maar, want dat zouden dan lelijke flats moeten zijn. Alleen in Leiderdorp staat nu een flat die fel verlicht is, die kun je in de schemer als vuurtoren gebruiken.”

Achthonderd jaar geleden zijn de Kagerplassen ontstaan na een watersnoodramp. Dankzij die overstroming ligt er nu een watersportgebied dat zich in omvang met de Friese meren kan meten. De plassen dragen intrigerende namen als ’t Joppe, de Spriet, Dieperpoel, Spijkerboor, Kever of Sever; eilanden heten Tengnagel of Faljeril.

Op zomerse zaterdagen zie je door de boten het water niet meer. Daar klaagden Leidenaren in de jaren 30 al over. Toen kleurden de plassen wit door de zeilen, nu komt daar het gegrom van buitenboordmotoren en diesels bij.

Maar tegen etenstijd loopt de plas leeg en ’s avonds of op doordeweekse dagen vaar je soms alleen. Je klieft dan door het water alsof je in een ver land bent. Alleen krijsende meerkoeten verstoren de stilte en – bij noordoostenwind – af en toe een Airbus op weg naar de Kaagbaan. Mocht je op je bootje de nacht op de Kagerplassen willen doorbrengen, controleer dan eerst de windrichting om zeker van je nachtrust te zijn.

Op open water waaieren de boten zonder veel problemen uit, maar er is één vernauwing die de boten in elkaars vaarwater dwingt. Dat is de flessenhals waar de rivier de Zijl, ’t Joppe en het Zweiland elkaar raken. Bij zuiden- of noordenwind moet je over een breedte van enkele tientallen meters tussen de oevers opkruisen terwijl het andere waterverkeer er ook langs moet.

Het is niet vreemd dat veel mensen hier moeten zijn. Behalve een benzinepomp voor de buitenboordmotor ligt hier de sjieke Kaagsociëteit met de typische starttoren waar veel zeilwedstrijden beginnen.

Luxe villa’s

Het restaurant is onderdeel van de legendarische Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht tien jaar voor de komst van Einstein. Als je eenvoudiger wilt eten, kun je voor een patatje of ijs naar het strand op de westoever van ’t Joppe, vlak tegen het exclusieve dorp Warmond aan. Daar vergaap je je aan luxe villa’s waar de gazons aan een eigen steiger eindigen.

„Ik ben weleens tegen zo’n steiger aangeknald toen ik jonger was”, zegt Gert-Jan. „Kwam die eigenaar aangestormd. Ik schrok me rot. Maar hij keek eerst of de houten BM’er die ik toen had, nog heel was. Hij was dus ook een zeiler!”

Met de vouwkano

Geen zeilboot, ligplaats, trailer of trekhaak? Natuurlijk kun je een dag een Valkje meenemen bij een van de verhuurbedrijven rond de plassen. Dat kost 80 tot 100 euro per dag voor een eenvoudige Polyvalk, bijvoorbeeld bij Hoogenboom Kaag of een paar honderd euro voor een heel seizoen.

Je kunt je zeilboot ook uit de kofferbak van je auto laden. Heel af en toe zie je ze dobberen: diepblauwe opvouwbare zeilkano’s van hout bespannen met linnen, met een zeil als een klein tafellaken en een fok als een theedoek.

Een handvol Nederlanders bezit zo’n ouderwetse vouwkano met zeil en een wat grotere groep heeft er één die nooit meer van zolder komt, want de vele houten spanten en ribben in elkaar zetten is een serieuze klus die een halfuur tot drie kwartier in beslag neemt. Zeilkano’s waren na de oorlog razend populair in met name Oost-Duitsland.

Vouwkano’s zijn op Marktplaats voor een paar honderd euro te bemachtigen. Sturen doe je met een roer dat je met je voeten bedient.

De zeileigenschappen van deze nostalgische kofferbakboot zijn niet eens zo slecht. Je kunt er aardig mee aan de wind zeilen, alleen overstag gaan is een kunst omdat de tweepersoons Faltboot lang en niet heel wendbaar is. Bij harde wind is de kans op omslaan groot. Voordeel is dat je kunt zeilen bij zwakke wind.