Recept van de dag: paddenstoelenrisotto met ragout

Premium Binnenland

Papieren monument voor Brabantse keukenkeizer: ’Cas Spijkers was fenomeen’

Chef-kok Jonnie Boer moest als student aan de Culinaire Vakschool een half jaar wachten op een stageplek in de keuken van de goedlachse Bourgondiër Cas Spijkers – want iedereen wilde daar het beroep leren – en zei later: ’Hij had met zijn eetpaleis als eerste Nederlander drie Michelin-sterren moeten...