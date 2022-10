Dagrecept: Tomaten-curry met spinazie en komijn

Mijn moeder roosterde het komijnzaad dan eerst voordat ze hem toevoegde aan de dahl. De geur die hierbij vrijkomt is echt goddelijk! Ook in onderstaand recept voor tomaten-spinaziecurry, van Rukmini Iyer uit haar nieuwe boek India Express (Becht) wordt het komijnzaad geroosterd, maar daarna ook gemalen in een vijzel: Rooster het komijnzaad 1-2 minuten in een koekenpannetje op matig-laag vuur, tot het gaat geuren.

Laat het in een vijzel glijden en maal het fijn. Verhit de olie in een grote pan en fruit de ui 10 minuten op matig vuur; roer af en toe tot hij goudbruin is. Voeg de gember en knoflook toe en bak 2-3 minuten. Draai het vuur laag en voeg de komijn en het chilipoeder toe. Roerbak 1 minuut, voeg de kerstomaten toe en bak 5 minuten tot ze zacht worden; roer af en toe. Roer de spinazie erdoor (eventueel in delen) en verwarm tot de blaadjes net slinken.

Draai het vuur uit, proef en voeg zout naar smaak toe. Knijp de halve citroen erboven uit en dien heet op, met rijst.

Nodig voor 4 personen:

- 1 rode of witte ui (in dunne ringen)

- 6 cm verse gember (geraspt)

- 2 tenen knoflook (geraspt)

- 275 g tros-kerstomaten

- 300 g spinazie

- ½ citroen

- 2 tl komijnzaad (geroosterd en gemalen)

- 2 el neutrale olie

- 1 tl mild chilipoeder

- zeezout (naar smaak)