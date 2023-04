Deze knappe compacte auto’s koop je voor 7500 euro

Occasionselectie

Opel Karl 2015 – 2019

Eigenlijk is de Karl een Chevrolet. Toen Opel van General Motors naar Stellantis ging, was dat einde Karl. Hij rijdt best behoorlijk. Het interieur is wat krap voor vier volwassenen en de bagageruimte is met 206 liter de kleinste van de drie. Elke Karl heeft standaard cruisecontrol. Het verbruik ligt rond 1 op 15. Bij een autobedrijf in Vlaardingen staat een zilvergrijze 1.0 ’Edition’ (2017, 73.000 km) voor € 7.499.

Renault Twingo 2014 – 2021

Deze derde generatie Twingo is samen met de technisch identieke Smart (Forfour) ontwikkeld. De driecilindermotor ligt achterin. Het is Renault gelukt om ruimte voor vier te maken. Op de buitenweg wordt-ie zoekerig en zijwindgevoelig. De bagageruimte is bescheiden: 219 liter. Gemiddeld rijd je 1 op 15. Bij een autobedrijf in Waverveen staat een prachtige blauwe TCe ’Dynamique’ (2016, 33.000 km) voor € 7.495.

Volkswagen Up! 2011 – 2023

Zelfs de compacte, enorm populaire Up! gaat uit productie. Op de snelweg is hij lekker stil en comfortabel, een ideale forensenauto die 1 op 16 à 17 rijdt. In de stad lekker wendbaar, redelijk overzichtelijk en net ruim genoeg voor vier personen. De bagageruimte is met 251 liter de grootste van dit drietal. Bij een autobedrijf in Alkmaar staat voor € 7.495 een grijze vijfdeurs ’High-Up!’ (2014, 05.000 km).

Technische aandachtspunten

Opel Karl

De Karl heeft net niet het technische kwaliteitsniveau zoals we van andere Koraanse auto’s gewend zijn. Als de auto niet start, dan kan het schelen als we ’m pakweg honderd meter verder duwen. Hij is gevoelig voor sterke straling, bijvoorbeeld van een gsm-mast of alarmsysteem. Bij starten draait de motor wel, maar slaat niet aan: zelfbescherming omdat het oliepeil te laag is.

Renault Twingo

Technisch is de Twingo prima. Echt grote klachten kennen we bij Autovisie niet. Wat overblijft, zijn kleinigheidjes. Denk aan een contactsleutel die niet door de auto wordt herkend. De reservesleutel brengt uitkomst. Als je ver reist, zorg dan dat je de reservesleutel bij je hebt. Vervang het kapotte exemplaar, want het kan ook met die tweede sleutel gebeuren.

Volkswagen Up!

De 1,0 liter driecilinder wordt in veel modellen gebruikt. Het komt voor dat de motor niet op het gaspedaal reageert door een kapot gasklephuis. Daar moet een nieuwe in. Elke cilinder heeft een ’eigen’ bobine. Die gaan weleens stuk, waardoor de motor op twee cilinders loopt. Geen ramp, maar dat moet direct worden gemaakt, anders gaat de katalysator eraan.

Beste keus

Vaak zijn we het niet eens met de voorkeur van de massa, maar in dit geval zouden we kiezen voor een VW Up! De meest volwassen auto van deze drie, met een tijdloos uiterlijk. Houd rekening met wat reserves voor onverwachte reparaties.

