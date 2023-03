Dagrecept: Pasta met knoflook, peterselie en kikkererwten

Eerst wat zonnebloemolie verhitten, vervolgens wat knoflook en in reepjes gesneden Madame Jeanette-peper fruiten en de kikkererwten kort bakken. Beetje zout en citroen erbij... klaar! Je kunt kikkererwten ook verwerken in stoofpotjes, salades en diverse pasta’s. Dit is een recept voor een eenpansgerecht uit het boek 28 Dagen Vega van Lisa Butterworth (Becht). Je kunt ook eventueel wat reepjes paprika toevoegen.

Doe alle ingrediënten in een ruime pan met deksel. Giet er 70 ml water over en 2 tl zout. Breng aan de kook, roer en keer de pasta met een tang om plakken te voorkomen. Dek de pan half af met een deksel en kook 10 tot 12 minuten tot de pasta zacht is. Roer om de 2 minuten. Schep de pasta in een kom en garneer met peterselie en gemalen peper. Bewaar eventuele restjes in de koelkast voor een andere dag.

Nodig voor 2 personen:

- 2 el extra vierge olijfolie

- 2 tenen knoflook (in dunne plakjes)

- geraspte schil van halve citroen

- snuf rode chili-vlokken

- 2 el peterselie (fijngehakt) plus extra om te garneren

- 40 g groene olijven (ontpit en gehalveerd)

- 165 g gekookte kikkererwten

- 115 g bucatini-pasta

- 1 el boter

- zout en zwarte peper