Column Babette: Dickpics, afwijzingen en enorme horken

’Heb jij een creditcard?’ Mijn vriendin die met haar blind-date aan de hotelbalie stond, kon haar oren niet geloven.

Zij was in de veronderstelling dat ze daar, na een kop thee, stonden voor twee uitrijkaarten. Maar de jongen, die een enorme mismatch bleek, had andere plannen: ‘Nu ik dat hele stuk heb gereden, kunnen we net zo goed even een kamer boeken.”

Ik smul van de verhalen binnen mijn vriendinkring over de zoektocht naar liefde. Maar hoe harder ik geniet, hoe harder zij roepen dat daten het leven niet leuker maakt. Ongewenste dickpics, afwijzingen en afspraakjes met enorme horken die er totaal anders uitzien dan op hun profielfoto’s, zijn heel normaal.

Mijn argument dat er ook Tinderhuwelijken zijn gesloten, wordt meestal van tafel geveegd. Het is vooral armoede, gedoe.

En inderdaad, ik was er pas getuige van. Een van mijn vriendinnen had op onze vakantie via Tinder met Manuel afgesproken; een schrijver uit Denia die grappig reageerde en er op zijn profielfoto’s uitzag als een Spaanse knapperd. Ik zou haar afzetten op een druk terras, en weer voorrijden zodra ze een seintje gaf.

Haar WhatsApp bericht kwam snel en ging erover dat hij stonk en eruitzag alsof hij in de jaren ‘80 was blijven hangen. En eindigde met: kom!

Ik kwam, en Manuel veranderde direct in een dolle stier. Riep een paar keer dat hij zo goed kan masseren, dat ze niet wist wat ze zou missen, scheurde weg. En bleef de rest van de vakantie berichten sturen dat hij haar niet kon vergeten.

Voor deze vriendin was Manuel de druppel. Ze is ervan overtuigd dat je zo de liefde niet vindt, hoogstens wat spanning en sensatie. En heeft nu alle hoop gevestigd op het echte leven. Gaat vaker het terras op, en loopt vooral ook de deur plat bij de supermarkt.

Want hoe romantisch zou het zijn om bij de groenteafdeling tegen de liefde van je leven aan te botsen?

Volg Babette op Instagram: babettewieringa.

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl