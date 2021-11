Dagrecept: Pasta met boerenkool en tapenade

Een stuk prettiger dan dat druilerige herfstweer als je het mij vraagt. Koud of niet, in de keuken komen deze maanden sowieso meer wintergroenten voorbij; rode kool, koolraap, witlof, zuurkool en boerenkool. Al zijn sommige van die groenten jaarrond te koop.

Natuurlijk is boerenkool heerlijk in de stamppot, maar deze veelzijdige groente kun je ook roerbakken, in salades stoppen of voor een pasta gebruiken, zoals Laura Santtini deed in Puur Pasta (Uitgeverij Edicola). Aan dit recept kun je trouwens makkelijk reepjes gebakken kip toevoegen. Kook de pasta in ruim water met zout beetgaar.

Verhit ondertussen de olijfolie in een koekenpan en voeg de ansjovis en boerenkool toe. Kruid flink met zwarte peper en bak totdat de ansjovis is gesmolten en de kool geslonken; haal dan van het vuur. Giet de pasta af, bewaar 250 ml kookwater en voeg de pasta toe aan de kool. Dan de tapenade erbij en een scheutje kookwater erin. Schep op hoog vuur goed om zodat de pasta is bedekt. Serveer hem met geraspte Parmezaan of gerijpte Pecorino.

Nodig voor 2 personen:

- 2 el extra vergine olijfolie

- 4-6 ansjovisfilets

- 2 grote handen vol gehakte boerenkool

- 200 g gedroogde pasta

- 2 el zwarte olijventapenade

- versgemalen zwarte peper

- geraspte Parmezaan of Pecorino