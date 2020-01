Oproep: maakte u vroeger zelf uw kleding?

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Maakte u vroeger zelf kleding? Of droeg u als kind zelfgemaakte kleding? Zelfmaakmode is weer helemaal van nu, maar dan wel als bewuste keus. Vroeger werd de naaimachine vooral uit het oogpunt van kostenbesparing op tafel gezet, of omdat er weinig keus was in de winkels.