Deze vlinder is het vaakst gezien tijdens telling

De atalanta (Vanessa atalanta) is een algemene trekvlinder die verspreid over het hele land wordt gezien. De vlinder is zwart met oranje strepen en witte vlekjes. Elk jaar vliegen volgens de stichting grote aantallen uit Zuid-Europa naar Nederland en brengen hier dan een of meerdere nieuwe generaties voort.

Het publiek kon waarnemingen in de tuin de afgelopen drie weken doorgeven op de website www.vlindermee.nl en via de app Vlindermee. Die app helpt ook bij het herkennen van de verschillende soorten. „Er zijn 155 verschillende soorten gezien en aan ons gemeld. In totaal ruim 71.000 vlinders”, zei een woordvoerster. „Eigenlijk teleurstellend dat aantal. Dit keer zijn in drie weken tijd net zo veel vlinders geteld als bij tellingen in 2011 en 2012 in drie dagen tijd.”

Bescherming

De Vlinderstichting gebruikt de gegevens om de insecten beter te kunnen beschermen. Als een bepaalde soort lijkt af te nemen kan de stichting er met natuurbeheerders voor zorgen dat de leefgebieden van die soort betere bescherming krijgt.

De telling duurde voorheen slechts drie dagen, een lang weekend. De stichting maakte daar dit jaar drie weken van. Dat moet een nauwkeuriger beeld van de vlinderstand in ons land opleveren. Door de grilligheid van het weer is dat volgens de stichting steeds moeilijker geworden.