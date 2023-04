Tjeerd woont in het mooiste huis van Jistrum, toch gaat hij er weg

Een mooi, klassiek huis met bovendien een flink stuk tuin. Maar ook een uit 1912 stammende villa waaraan in 2001 het nodige viel te klussen. Juist dat sprak Tjeerd de Boer (56), gezegend met twee rechterhanden, aan. Hoewel alle grote klussen zijn gedaan, maakt hij hobbymatig nog steeds graag gebruik van de schuur annex werkplaats in de tuin.

Alles voor elkaar

„Eigenlijk is alles in de woning door de jaren heen aangepakt”, vertelt Tjeerd die er sinds 2005 alleen woont. „Alle wanden, de plafonds, de vloeren. De hele bovenverdieping is leeg getrokken, opnieuw ingedeeld en goed geïsoleerd. Nieuwe badkamer, nieuwe dakkapellen. Een jaar of zeven geleden heb ik een grote erker met plek voor een ruime, open keuken laten aanbouwen, mét vloerverwarming.”

De kamer en suite heeft nog prachtige originele schuifdeuren, de bijbehorende kasten heeft Tjeerd van verlichting voorzien. De keuken is stoer, net als de tegels met eigentijds patroon in de hal. De schouw is ook origineel, ervoor staat een gaskachel. Hoewel het hele pand van cv is voorzien, zijn de gasleidingen blijven zitten en dat biedt mogelijkheden zoals een gezellige haard.

Vrienden en familie

Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers en een badkamer te vinden. De werkkamer beneden kan overigens als vierde slaapkamer worden ingericht. Tjeerd de Boer wil wat dichter bij vrienden en familie gaan wonen en verhuist naar het midden van het land, misschien de Veluwe; daar komt hij vandaan.

„Toch zal ik de veelzijdige natuur hier missen. Jistrum ligt in het Friese Woudengebied ten noordoosten van watersportgebied Bergumermeer. Er zijn een klein haventje met boothuizen en een zwemstrand. Het dorp heeft scholen en er zijn vier treinstations in de buurt.”

Het huis:

Adres: Schoolstraat 39, Jistrum (F)

Reden verkoop: Wil centraler wonen

Woon/perceelopp.: 179 m2/832 m2

Prijs: 495.000 euro