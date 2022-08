Dagrecept: Kruidige kippenbouten van de barbecue

Ik schreef al dat het kippenbouten zouden worden, van Carla Lalli Music uit haar boek That sounds so good (Carrera). Voor bij de gegrilde kousenband/haricots verts van gisteren en gekruid met warme specerijen. Maak de barbecue klaar voor direct grillen op middelhoog vuur.

Breek de steranijs in stukjes en maal samen met het komijnzaad fijn in een vijzel of specerijenmolen. Doe het mengsel in een kommetje en meng de aleppopeper, kaneel en kurkuma erdoor. Bestrooi de kippenbouten royaal met zout en vervolgens met het specerijenmengsel. Je kunt dit 2 dagen van tevoren doen en de kip in de koelkast bewaren. Maak het rooster schoon en vet in met olie.

Besprenkel de bouten aan weerszijden met een dun laagje olie. Leg ze met het vel naar beneden op het rooster en gril 25 tot 28 minuten, tot het vel goudgeel is en knapperig begint te worden en de kip gaar is; keer regelmatig om. Gebruik eventueel een vleesthermometer; 71 graden is goed. Laat de kip 5-10 minuten rusten voordat je aan tafel gaat.

Nodig voor 4 personen:

- 4 kippenbouten (dijen en drumsticks; ongeveer 1,4 kg)

- 2 stuks steranijs

- 2 tl komijnzaad

- 2 tl aleppopeper

- 1 tl gemalen kaneel

- 1 tl gemalen kurkuma

- grof zeezout

- zonnebloemolie (voor het besprenkelen)