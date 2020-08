Speel met je interieur (letterlijk)

Hoofdfoto: Interieur van het Cartoon Network Cruiseship via de www.thesun.ie

Lego Lover

Iedereen is opgegroeid met Lego en dit tijdloze speelgoed is leerzaam, her te gebruiken en super inspirerend voor een kind. Het opbergen van de vele kleine stukjes doe je in deze oversized LEGO Brick 8 opbergboxen waar je al het speelgoed, je boeken of het extra beddengoed in kunt bewaren. Tover je woonkamer, keuken of slaapkamer om in je eigen LEGOLAND en geniet van een opgeruimd huis.

Opruimdozen LEGO® Brick 8 via www.fonq.nl

Geinen met geometrische vormen

Wil je een klein trendy accent toevoegen in je interieur? Doe dat dan met neon blauw want dat is een opfrisser in een witte en naturelle woonsfeer. Deze accessoires hebben geometrische vormen waar je op een speelse manier mee kunt decoreren. Als boekensteun of spiegel; je bepaalt zelf hoe je het neerzet of ophangt.

Foto boekensteun Cinema en spiegel Geo Wall

Spelletje spelen

Deze nieuwe theedoeken van www.weltevree.eu zijn niet alleen geschikt om mee af te drogen, je kunt er ook een potje mee dammen of ‘mens-erger-je-niet’ spelen. Je bepaalt zelf met welke stukken je speelt dus pionnen van chocolade rozijnen, nootjes of M&M’s is al een idee.

Theedoeken met een geweefd patroon van de speelborden: Mens erger je niet en Dammen van Weltevree

Space Jam

Onder invloed van gaming, social media en de vele cartoon movies houden we, ook op oudere leeftijd, steeds meer van strip- en filmhelden die we koesteren in de vorm van echte poppen, zoals de collector items van Medicom of terugzien in accessoires en wand- & vloer decoratie. We omringen ons in huis met fantasierijke ‘visuals’ en objecten die een emotionele waarde hebben en die we niet meer als kinderlijk ervaren maar waar we gewoon blij van worden.

Poppetjes geïnspireerd op de 90s film Space Jam, Medicom Toy Reps 'Space Jam en basketbalvloer van Evan Rossell en Dee Rosse.

Voetbal of ping pong

Zoek je de mooiste voetbaltafel, ping pong tafel of een speelse accessoire geïnspireerd op sport? Laat je dan inspireren door www.rs-barcelona.com/es/. Deze houten kapstok geïnspireerd op een voetbaltafel is voor kleine voetballers een coole accessoire. Maar ook deze stalen krukjes zijn handig en leuk om mee te spelen! Ze zijn geïnspireerd op de Eijffel toren en hoe meer je er hebt, hoe hoger je de toren kunt bouwen!

Houten kapstok Champignons en stapelbare krukjes Eiffel beide van www.rs-barcelona.com