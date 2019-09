Goliath de kikker

Wetenschappers hebben dit ontdekt in Equatoriaal Guinee en Kameroen waar deze reuzenamfibie te vinden is.

„Goliathkikkers zijn aandachtige ouders”, vertelt onderzoeker Mark-Oliver Rödel aan Scientias.nl. „Het water in de rivier stroomt heel snel en kan de kikkervisjes en eitjes gemakkelijk wegspoelen, waardoor ze of meteen doodgaan of worden opgegeten door garnalen en vissen. Maar doordat de goliathkikker zijn nageslacht in zelfgemaakte poeltjes aan de rand van de rivier onderbrengt, kunnen zij er niet bij, tenzij het waterniveau opeens flink stijgt.”

Zeer gespierd

De potige kikvorsen duwen materiaal, zoals bladeren en stenen, weg om compleet nieuwe poeltjes te vormen. Daarbij worden soms stenen van wel twee kilo verplaatst. „Dat doen ze met behulp van hun enorme en zeer gespierde achterpoten”, stelt de onderzoeker. „Het lichaam van een volwassen mannetje kan al langer zijn dan 34 centimeter en de poten zijn nog langer.”

De reuzenkikkers, wier voorbestaan wordt bedreigd doordat zij voor de plaatselijke bevolking een delicatesse zijn, bewaken de vijvertjes met hun kroost bij toerbeurt.