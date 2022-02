Column Babette: Ik was de barbaar aan tafel

Als kind kon ik ze dromen, de tafelmanieren. Vork links, mes rechts. Breng je mond niet naar de lepel, maar de lepel naar je mond. Geen ellebogen op tafel. Speel niet met je eten. Leg het servet altijd op schoot en als je in een restaurant tussen de gangen door naar het toilet gaat, laat je het achter op je stoel.

Want, zo leerde ik, je tafelmanieren moeten dusdanig in orde zijn dat je bij de koning en de koningin kunt aanschuiven zonder een flater te slaan.

Desondanks voelde ik me afgelopen week meerdere malen de barbaar aan de dinertafel. Ik was op reis met een groep Europese journalisten, afkomstig uit Frankrijk, België en Spanje. Alles wat er bij mij als kind was ingeramd, leek verkeerd.

Dat onze smakkende gids zijn bestek weglegde om met zijn handen verder te eten, is in zijn cultuur gebruikelijk. En dat de Fransman het servet onder zijn kin propte, was nog tot daaraan toe. Maar dat verder iedereen aan tafel met de vork rechts en het mes links at, had niets met de Europese etiquette te maken en maakte mij de grote uitzondering.

Of dat erg is? Opmerkelijk, vooral. Ook omdat opvalt dat in ons land eveneens steeds meer mensen hun bestek ’verkeerd om’ gebruiken. En dat terwijl de boodschap van etiquettekoningin Amy Groskamp-Ten Have toch echt duidelijk was: „De vork wordt in bovenhandsche greep vastgehouden met de tanden naar beneden. Men houdt het mes in de rechter- en de vork in de linkerhand.”

Mevrouw Groskamp-Ten Have publiceerde hier voor het eerst in 1939 over. Wat niet betekent dat Hoe hoort het eigenlijk? op het gebied van tafelmanieren gedateerd is.

Zo zijn ook de door haar beschreven regels over zaken als slurpen, praten met je mond vol, smakken, kleine hapjes en het verbod op prakken nog altijd van toepassing. Daarom: kunnen we het niet gewoon bij het oude houden?

Etiquette is immers beleefd, leuk en van alle tijden.

