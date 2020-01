Recept van de dag: pastinaaksalade

En een plezier dat ik heb gehad, met ingelegde spruiten en in room gekookte zuurkool en stengels van snijbonen.

Dus zijn jullie in de toekomst het slachtoffer van mijn nieuwe inspiratie: zeg het met groenten! Haha, met een stukje vlees ernaast natuurlijk!

Nodig voor 2 personen:

•500 gr pastinaak

•1 eetl mosterdzaad

•1 laurierblaadjes

•4 eetl lichte balsamicoazijn

•1 rode ui, in ringen

•1/2 krop sla

•100 g maïs uit blik

•1 theel van oregano

•1 biologische sinaasappel

•2 eetlepels olijfolie

•3 eetl hazelnootpitten

•zout, suiker, peper

Bereiden:

Begin met het mengen van 1 eetlepel azijn, 1 theelepel suiker en wat zout, laat de ui erin trekken. Schil, was en snij de pastinaak in grote stukken. Kook de pastinaak in kokend gezouten water met mosterdzaadjes, laurierblaadjes, 2 theelepels suiker en 2 eetlepels azijn. Een kwartier moet voldoende zijn.

Scheur de sla. Giet de pastinaak af en laat ze iets afkoelen. Was de sinaasappel heet, droog hem af. Rasp en pers de sinaasappel. Meng rasp en sap met 3 eetl azijn, zout en peper. Leg hier de uitgelekte ui in. En dan gaan we bouwen, beetje sla, flink wat oregano, wat van de gehakte hazelnoten, dan weer wat pastinaak en de uien, wat maiskorrels, en wat van de sinaasappel-vinaigrette. Ernaast?

Ik zou een zachtgekookt ei nemen.