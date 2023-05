Premium Het beste van De Telegraaf

Wat koop je voor... € 2.500? Occasionselectie: wie durft voor een onbekend merk te gaan?

Door Redactie Lifestyle Kopieer naar clipboard

Kijk verder dan de grote merken! Een mooie uitdaging: we gaan op zoek naar een compacte MPV voor een bescheiden budget. Wie durft het aan om te kiezen voor een merk en type dat niet meer in Nederland wordt geleverd? We zetten er twee naast de absolute bestseller in deze klasse.