Woontrend: dit zijn de interieurkleuren van 2021

Met de combinatie van grijs en geel zit je in 2021 helemaal goed. Het is misschien even wennen, want deze kleurencombinatie kan wat techno-futuristisch aanvoelen. Toch doen, zegt trendwatcher Monique van der Reijden, want met lichtgrijs ‘ultimate grey’ en ‘illumination’ geel geef je je interieur een...